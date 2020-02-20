 انطلاق تمرين بحري سعودي أمريكي الأسبوع المقبل - بوابة الشروق
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انطلاق تمرين بحري سعودي أمريكي الأسبوع المقبل


نشر فى : الخميس 20 فبراير 2020 - 4:52 ص | آخر تحديث : الخميس 20 فبراير 2020 - 4:52 ص

(د ب أ)

تنطلق الأسبوع المقبل مناورات التمرين البحري المختلط " المدافع البحري" ، حيث تستضيف القوات البحرية الملكية السعودية في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي نظيرتها القوات البحرية الأمريكية .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) مساء الأربعاء أن مناورات تمرين "المدافع البحري" تأتي "امتدادا لسلسلة من المناورات والتدريبات السابقة المشتركة بين البلدين".

ويهدف التمرين إلى رفع الجاهزية القتالية للحفاظ على حرية الملاحة البحرية ، ويتضمن عددا من المناورات والتدريبات التي تعزز إجراءات الأمن البحري بالمنطقة، وتوحيد مفاهيم أعمال قتال القوات البحرية.


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