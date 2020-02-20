أعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل، تطبيق نظام جديد لحوافز العاملين بالشهر العقار بدءا من السبت المقبل، واستمرار العمل حتى السابعة والنصف مساءا، بجانب افتتاح المزيد من المقار الجديدة وتحديث المنظومة التقنية والعمل من خلال عدة محاور، لتطوير أداء الشهر العقارى وحل مشاكله وسرعة إنجاز مهام المواطنين.

وقال مروان خلال افتتاح المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية "الخميس": نهتم بتطوير جميع المحاكم وإمدادها بأحدث التقنيات التكنولوجية وافتتاح المزيد من المحاكم لتسهيل خدمات العدالة المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن إقامة محكمة اقتصادية فى الإسماعيلية، يعد إضافة مميزة باعتبارها محافظة واعدة فى العديد من مجالات التنمية التى تضيف لمستقبل مصر الاقتصادى، خاصة مع إمدادها بأحدث الوسائل وميكنتها بالكامل لتنضم إلى 8 محاكم اقتصادية على مستوى الجمهورية فى القاهرة، الإسكندرية، بنى سويف، المنصورة ، طنطا، بورسعيد، أسيوط وقنا.

وأوضح مروان أن قيد الدعوى بالمحكمة لن يستغرق أكثر من 5 دقائق، ويجرى تحديد موعد الجلسات والدائرة المختصة بنظر القضايا أتوماتيكيا، دون تدخل بشرى لتليق بتقديم خدمة العدالة للمواطنين المحكمة كانت تنظر بصفة مؤقتة فى بورسعيد.

فيما أكد اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، أن المحكمة تخدم مدن القناة وسيناء وتمثل إضافة هامة للمناطق الحرة والاستثمارية لتسهيل أمور العمل لهم ومحاولة توفيق أعضاء المستثمرين الجادين لتشجيع الاستثمار والصناعة، من خلال محكمة تليق بالقامة القضائية، وتجهيزها على أعلى مستوى بما يتيح تقديم الخدمة بمنتهى الدقة والسرعة.

وتفقد الوزير مجمع محاكم الإسماعيلية ومحكمة الاستئناف والشهر العقارى والتقى بالقضاة ورؤساء المحاكم والمستشارين، كما تفقد مقر الشهر العقارى لمتابعة سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأقيمت المحكمة بمنطقة الشيخ زايد على مساحة قدرها 2000 مترا، بعد نقلها من مقرها المؤقت ببورسعيد وتتكون من 3 طوابق وتخدم 5 محافظات "الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء".

حضر الزيارة المستشار فرج زاهر، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية ومدن القناة والمستشار أحمد خيرى، مساعد وزير العدل والمستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول لمحكمة الاستئناف والمستشار عمر بكر، رئيس المحكمة الاقتصادية والمستشار محمد منير، رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية وعدد من قيادات وزارة العدل.