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تقدم بوابة الشروق تغطية حية ولحظة بلحظة لمباراة الأهلي والزمالك، في المباراة المقامة على بطولة السوبر المصري، على ستاد محمد بن زايد.

الدقيقة 4: جيرالدو يهدر اول اهداف الأهلي

الدقيقة 2: اول هجمات الأهلي عن طريق الشحات

بداية المباراة

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى.. محمد الشناوي.

الدفاع.. محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول.

الوسط.. أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، عمرو السولية، حسين الشحات، جيرالدو.

الهجوم.. جونيور أجايي.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من شريف إكرامي، أيمن أشرف، محمود متولي وأحمد فتحي، وليد سليمان، كهربا، أليو بادجي.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، يوسف أوباما.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويجلس على دكة البدلاء: "محمد عواد، محمد عبد السلام – عبد الله جمعة، محمد أوناجم – مصطفى فتحي – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – إمام عاشور.

وشهدت المباراة تواجد جماهيري ضخم من جانب الفريقين.