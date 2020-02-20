وضع 800 عامل في شركة كورية جنوبية تحت الحجر الصحي الذاتي بسبب فيروس كورونا

أعلنت شركة إس كيه هاينكس، شركة صناعة الرقائق رقم 2 في العالم، ومقرها كوريا الجنوبية اليوم الخميس أن حوالي 800 عامل لديها خضعوا للعزل الذاتي كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا، على الرغم من أن هذه الخطوة لا تؤثر على عمليات المصنع.

وقالت الشركة "إن حوالي 800 عامل في موقعها في ايتشون، على بعد حوالي 70 كيلومترا جنوب سول، تلقوا أوامر بأن يضعوا أنفسهم في الحجر الصحي بعد أن وجدوا أن أحد الموظفين الجدد كان على اتصال وثيق بمريض جديد من فيروس كورونا في مدينة دايجو، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وكانت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية قد أعلنت أمس الأربعاء عن أكثر من 10 إصابات بالفيروس التاجي في دايجو، على بعد 300 كيلومتر جنوب شرق سول وحدها.

وقالت شركة إس كيه هاينكس إنها أغلقت مركز التعليم التابع للشركة أمس وأرسلت 280 موظفا جديدا إلى منازلهم.

وأضافت أن أحد الموظفين الجدد ظهرت عليه أعراض الالتهاب الرئوي وتم نقله إلى مستشفى قريب لإجراء اختبارات لفيروس كورونا الجديد، كما أغلقت الشركة عيادتها الداخلية التي زارها الموظف الجديد.