 ضبط عاطل لترويجه لزواج القاصرات عرفيا عبر «الفيسبوك» - بوابة الشروق
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ضبط عاطل لترويجه لزواج القاصرات عرفيا عبر «الفيسبوك»

تعبيرية
تعبيرية
مصطفى عطية
نشر فى : الخميس 20 فبراير 2020 - 3:15 م | آخر تحديث : الخميس 20 فبراير 2020 - 3:15 م

ضبطت الأجهزة الأمنية، عاطل لقيامه بالترويج لزواج الفتيات القاصرات عرفياً عبر "الفيسبوك".

وتبين أن العاطل أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، لترويج زواج الفتيات القاصرات بعقود عرفية "محددة المدة"، وبصحبته "إحدى الفتيات المجنى عليها، ووالدتها، وزوج والدتها "سبق اتهامه فى إحدى القضايا".

بمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، واعترفت "المجنى عليها" بإجبار (والدتها، وزوجها) على الزواج وتسليمها للمتهم لتزويجها بعقد عرفى "محدد المدة" لأحد الأشخاص مقابل مبلغ مالى متفق عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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