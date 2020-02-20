رئيسا الأركان الكويتي والباكستاني يبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين



بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني الفريق أول ركن قمر جاويد باجوه، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وبحث الجانبان - خلال اللقاء الذي عقِد بمقر رئاسة أركان الجيش الكويتي، عقب إقامة مراسم استقبال رسمية للضيف الباكستاني، بحضور نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح، وأعضاء مجلس الدفاع العسكري - عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المتعلقة منها بالجوانب العسكرية.

وفي السياق ذاته، بحث وكيل الحرس الوطني الكويتي الفريق الركن هاشم الرفاعي - في مقر الرئاسة العامة للحرس الوطني - مع رئيس الأركان الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوه، سبل تطوير التعاون العسكري بين الحرس الوطني والمؤسسات العسكرية الباكستانية، من خلال الزيارات المتبادلة، والمشاركة في التمارين العسكرية والتدريبات المشتركة؛ لصقل الخبرات والارتقاء بالأداء.

يشار إلى أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية الفريق أول ركن قمر جاويد باجوه، كان قد وصل إلى الكويت والوفد المرافق له أمس الأول، في زيارة رسمية لمدة يومين.