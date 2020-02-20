 خروج رضيع من المستشفى في فيتنام بعد شفائه من فيروس كورونا الجديد - بوابة الشروق
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خروج رضيع من المستشفى في فيتنام بعد شفائه من فيروس كورونا الجديد

د ب أ
نشر فى : الخميس 20 فبراير 2020 - 9:21 ص | آخر تحديث : الخميس 20 فبراير 2020 - 9:21 ص

أعلن مسؤولون اليوم الخميس أن رضيعا يبلغ من العمر ثلاثة أشهر خرج من المستشفى بعد شفائه من فيروس كورونا المتحور الجديد، الذي انتشر في العشرات من الدول منذ بدء تفشيه في الصين.

وقال المسؤولون إن الرضيع كان من ضمن 16 مريضا ثبت إصابتهم بالفيروس في فيتنام.

وقال لي ثانه هاي مدير المستشفى الوطني لطب الأطفال: "نحن سعداء بأن نعلن أنه تم علاج الطفل الفيتنامي بنجاح من الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا"، مضيفا أنه سوف يتم متابعة الرضيع في مركز صحي محلي.

وذكر مسؤولون أنه كان قد جرى نقل الرضيع إلى المستشفى منذ عشرة أيام، بعد ارتفاع درجة حرارته بصورة طفيفة وظهور أعراض انفلونزا عليه، ولكن بعد ذلك أثبتت الفحوصات إصابته بفيروس كورونا.


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