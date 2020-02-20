وزير إندونيسي يطالب بإصدار فتوى تدعو الأثرياء للزواج من الأسر الفقيرة

دعا وزير إندونيسي، إلى إصدار فتوى تدعو الأثرياء إلى أن يتزوجوا من الفقراء؛ للحد من عدم المساواة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس.

ونقلت بوابة "تيمبو دوت كو"، الإخبارية، عن وزير التنمية البشرية، مهاجر أفندي، أن "ما يحدث هو أن الفقراء يتزوجون من الفقراء، ومن ثم يشكّلون مزيدا من الأسر الفقيرة".

وأضاف أنه "ينبغي على وزير الشئون الدينية أن يصدر فتوى تطالب الأغنياء بالزواج من الفقراء، وأن يتزوج الفقراء من الأغنياء".

وفي يناير، قال وزير الشئون الدينية، فخر الرازي، إنه يدرس مطالبة الراغبين في الزواج بالخضوع لدورة إعداد قبل الزواج.

ولم يرد الرازي على اقتراح الوزير مهاجر.

وكشفت دراسة لمنظمة "أوكسفام" الخيرية الدولية عام 2017، عن أن أغنى 4 أثرياء في إندونيسيا يمتلكون ثروات تعادل ما يملكه الـ100 مليون مواطن الأكثر فقرا في البلاد. ويبلغ عدد سكان إندونيسيا نحو 260 مليون نسمة.