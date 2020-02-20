 مرتضى للاعبي الزمالك: العبوا للمتعة في السوبر - بوابة الشروق
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مرتضى للاعبي الزمالك: العبوا للمتعة في السوبر

محمود عيسى
نشر فى : الخميس 20 فبراير 2020 - 12:57 ص | آخر تحديث : الخميس 20 فبراير 2020 - 1:04 ص

طالب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لاعبي فريقه أن يلعبوا مباراة قمة السوبر أمام الأهلي من أجل المتعة بدون عصبية.

وتنتظر جماهير الوطن العربي اليوم الخميس، قمة قطبي الكرة المصرية بالسوبر المصري، والذي يقام على ستاد "محمد بن زايد" في الإمارات.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة " أبوظبي الرياضية" اليوم الخميس:" رسالتي للاعبين، ألعبوا للمتعة في السوبر، نجحتم في الفوز بعدد كبير من البطولات، لدينا مدرب محترم ولاعبين كبار".

كما طالب رئيس الزمالك، من جماهير الزمالك الهدوء والابتعاد عن التعصب، مشيرًا إلى أنها في النهاية مباراة 90 دقيقة".


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