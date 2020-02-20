حاكم نيجيري يطالب بزيادة عدد الجنود للقضاء على التمرد

ذكر حاكم ولاية بورنو النيجيرية، باباجانا زولوم، أن البلاد يجب أن تجند مئة ألف جندي إضافي لإنهاء التمرد الدائر منذ فترة طويلة من جانب حركة بوكو حرام الإسلامية.

وقال زولوم في بيان عبر البريد الإلكتروني أمس الأربعاء إن بوكو حرام تسببت في "هجمات مروعة ومتزامنة" في ولاية بورنو منذ مارس 2019، مضيفا أن "الجيش لا يمتلك لا القوة البشرية ولا العتاد".

وفاز الرئيس محمدو بخاري بالانتخابات في عام 2015 بتعهدات تشمل أنه سوف ينهي التمرد الذي تفيد التقديرات أنه راح ضحيته أكثر من 30 ألف شخص في عشر سنوات.

وفي إطار الجهود المبدئية لإدارته أمكن طرد المتمردين من البلدات والقرى التي احتلوها.

يبلغ قوام الجيش النيجيري حاليا 200 ألف فرد فيما يتم نشر القوات في 29 ولاية على الأقل من ولايات البلاد الـ 36 لاحتواء الاضطرابات، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وفي حال جرى تنفيذ توصية زولوم، فيجب أن يأتي نصف المجندين الجدد من ولاية بورنو مصدر حركة التمرد التي اندلعت في 2009.