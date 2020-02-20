باهر يعود لقائمة الإسماعيلي أمام بيراميدز في الكأس

أعلن ديديه جوميز، المدير الفني للإسماعيلي، قائمة فريقه التي ستخوض مباراة بيراميدز، غدا الجمعة، في دور الـ16 لكأس مصر.

عاد لقائمة الدراويش، باهر المحمدي مدافع الفريق، بينما تم استبعاد عبد الرحمن مجدى لعدم الانتظام في التدريب، وعماد حمدي لعدم تعافيه تماما من إصابته.

وتضم القائمة..

حراسة المرمى .. محمد مجدي – محمد فوزي.

الدفاع .. إبراهيم أبو اليزيد - محمد هاشم - باهر المحمدي – أسامة إبراهيم – محمود البدرى – أحمد أيمن.

الوسط .. محمود دونجا – محمد الضرف – محمد مخلوف – أحمد مدبولي –همام طارق – بيكيتى سيلفا - محمد صادق - وجيه عبد الحكيم.

الهجوم.. فخر الدين بن يوسف- شيلونجو - باتريك كادو - محمد الشامي.