الكشف على 1744 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن إجراء الكشف على 1744 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقرية البكري مركز منية النصر خلال يومين.

وأضاف وكيل "صحة الدقهلية" أنه تم إصدار 4 قرارات علاج على نفقة الدولة، وتحويل 26مرضى لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة،واجراء أشعة عادية وموجات صوتية لـ153حالة، و350 تحليل مختلف بمعامل الدم والطفيليات، والكشف على165 من أمراض السكر والضغط.

وقال مكي إن القافلة استمرت على مدار يومين وضمت 10عيادات متخصصة شملت 2 عيادة باطنة و2 عيادة أطفال وعيادة جلدية وعيادة جراحة وعظام وعيادة نسا وتنظيم أسرة، وأسنان، وأقيم على هامش القافلة 32ندوة تثقيفية.

وتم التأكيد على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.