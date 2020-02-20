المكسيك تحظر واردات السجائر الإلكترونية «لأسباب صحية»

أعلنت المكسيك أنها سوف تحظر استيراد السجائر الإلكترونية بمرسوم رئاسي بداية من اليوم الخميس.

وأفادت وزارة الصحة المكسيكية في بيان أمس الأربعاء بأن الحظر هو جزء من إجراءات تتخذها الحكومة "لحماية صحة المكسيكيين ... ولحماية الشعب، ولا سيما الشباب، من الضرر الذي لا يمكن إصلاحه".

وجاء في البيان أن تجارة السجائر الإلكترونية في البلاد محظورة منذ عام 2008، ومع ذلك فإن "الإطار التنظيمي" الضروري لمنع التجارة في هذا النوع من السجائر في السوق السوداء سوف يتم استيفاؤه من خلال المرسوم الجديد.

ونقلت الوزارة عن منظمة الصحة العالمية القول إن السجائر الإلكترونية مضرة وتمثل تهديدا لجميع أفراد الشعب.

كما أفاد البيان بأن نحو 938 شابا قد جربوا السجائر الإلكترونية لمرة واحدة على الأقل، وأن هناك 160 ألف شخص يستخدمونها بشكل منتظم في المكسيك.