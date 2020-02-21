أعلن عمرو الجنايني، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قراره بخوض مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري في موعدها، رافضًا مطالب رئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور بتأجيلها.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي والزمالك يوم 24 من فبراير الحالي مباراة القمة المؤجلة من منافسات الجولة الرابعة بالدوري.

وقال عمرو الجنايني، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "ام بي سي مصر": "نحن نعمل من أجل الكرة المصرية ولا نريد مصلحة من أحد".

وأضاف: "رغبة القطبين فوق رأسي، وقرار اتحاد الكرة نافذ، أنا تلقيت الموافقة الأمنية وعدد المشجعين، وبناءً على ذلك فإن القرار محسوم، نحن نقف مع جميع الأندية، المباراة يوم 24 فبراير، لن أُؤجل مباراة من أجل أي ناد إلا لو الأمن اعترض".

وواصل عن تأجيله مباراة القمة قبل ذلك: "مباريات الأهلي والزمالك التي تأجلت بسبب إفريقيا كانت لأن موعد المباريات الإفريقية 24 و25 يناير والأمن رفض إقامة منافسات في هذا التوقيت، وطالبنا الاتحاد الإفريقي بتأجيلها ووافق واضطررنا لتغيير مواعيد الدوري".

واختتم: "مع احترامي وتقديري لكل الأندية ولكل الأشخاص، اتحاد الكرة هو من يدير المنظومة، واستاد القاهرة سيستضيف اللقاء".