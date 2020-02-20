الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يلتقي وزير الدفاع بجامبيا

التقى الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي اليوم الخميس وزير الدفاع جامبيا شيخ عمر فاي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمين العام شرح لوزير الدفاع جامبيا عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب وما يؤديه في مجال تنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتعزيزها.

وأوضح اللواء المغيدي أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يمثل منظومة متكاملة من المبادرات الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب إضافةً إلى المبادرة العسكرية التي تهدف جميعها إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء مرتكزة على قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان أن تكون جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.

ومن جانبه أشاد وزير الدفاع بجامبيا، على الجهود التي يبذلها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والدور الذي يضطلع فيه في مجال محاربة الإرهاب، مؤكداً أيضاً على أهمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب بين جميع الأطراف في الحرب الدولية على الإرهاب والتطرف العنيف.

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.