استقالة المدعي العام الباكستاني بسبب خلاف مع المحكمة العليا

قرر المدعي العام الباكستاني، أنور منصور خان، الخميس، التنحي من منصبه، حيث قدم استقالته لرئيس البلاد، عارف ألفي.

وأفاد موقع "جيو نيوز" الالكتروني الاخباري بأن مجلس نقابة المحامين الباكستاني كان قد طالب باستقالة خان بسبب بعض التصريحات التي أدلى بها بشأن قضاة المحكمة العليا، والتي انتقدته عليها المحكمة أيضا.

وكانت المحكمة العليا طلبت من خان أمس الأربعاء، تقديم أدلة تدعم تصريحاته، أو اعتذار مكتوب بشأن بيانه المثير للجدل.

وقد تم حذف البيان من سجل المحكمة.

وذكرت المحكمة في أمرها بشأن المسألة أن "المدعي العام قد أدلى ببيان معين بشأن هيئة المحكمة، وسيكون من المُقَدَر أن يتم تقديم المواد على أساس أنه قد أدلى ببيان، أمام المحكمة".