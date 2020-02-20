 الجيش السوري يدمرعدة عربات للجيش التركي بمحافظة إدلب - بوابة الشروق
الخميس 20 فبراير 2020 4:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

الجيش السوري يدمرعدة عربات للجيش التركي بمحافظة إدلب

أ ش أ
نشر فى : الخميس 20 فبراير 2020 - 3:46 م | آخر تحديث : الخميس 20 فبراير 2020 - 3:46 م

دمر الجيش السوري عدة عربات للجيش التركي أثناء محاولتهم التقدم في اتجاه محافظة إدلب الواقعة شمال البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الخميس، أن المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد بقصف القوات التركية مواقع تابعة للجيش السوري في محيط بلدة النيرب الواقعة جنوب شرق محافظة إدلب بشمال البلاد، مشيرا إلى سيطرة القوات التركية والفصائل المسلحة السورية على مناطق واسعة في بلدة النيرب السورية.

ويأتي هذا في الوقت أعلنت فيه المقاومة الوطنية السورية استعدادها ورغبتها في الانضمام تحت لواء القوات المسلحة للتصدي للعدوان التركي على البلاد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك