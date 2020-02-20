الجيش السوري يدمرعدة عربات للجيش التركي بمحافظة إدلب

دمر الجيش السوري عدة عربات للجيش التركي أثناء محاولتهم التقدم في اتجاه محافظة إدلب الواقعة شمال البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الخميس، أن المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد بقصف القوات التركية مواقع تابعة للجيش السوري في محيط بلدة النيرب الواقعة جنوب شرق محافظة إدلب بشمال البلاد، مشيرا إلى سيطرة القوات التركية والفصائل المسلحة السورية على مناطق واسعة في بلدة النيرب السورية.

ويأتي هذا في الوقت أعلنت فيه المقاومة الوطنية السورية استعدادها ورغبتها في الانضمام تحت لواء القوات المسلحة للتصدي للعدوان التركي على البلاد.