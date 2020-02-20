جماهير الأهلي تهاجم شيكابالا قبل مواجهة السوبر

هاجمت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في ملعب محمد بن زايد بأبوظبي محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الزمالك، وذلك قبل مباراة الفريقين مساء اليوم، الخميس، في بطولة كأس مصر.

ورددت الجماهير المتواجدة في ملعب محمد بن زايد هتافات معادية ضد اللاعب فور نزوله الملعب لإجراء عمليات الإحماء قبل المباراة، وكانت الجماهير قد هاجمت كذلك محمود جنش، حارس مرمى الزمالك قبل مباراة اليوم.

على الجانب الآخر قامت جماهير الزمالك بتحية جميع لاعبيها أثناء إجراء عمليات الإحماء.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي في السابعة مساء اليوم على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي الإماراتية في كأس السوبر المحلي.