أشاد عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، بالتنظيم الخاص لمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والتي ستقام مساء اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وقال الجنايني في تصريحات تلفزيونية قبل انطلاق المباراة:«أنا مبهور، وسعيد ويارب هذا المنظر يبقى دائما، أشكر كل أهل أبوظبي، الناس الجميلة هنا».

وأضاف: «أتمنى إن اليوم يكمل بأداء جيد، ولا يوجد أروع من ذلك في التنظيم، شئ في منتهى الاحترافية والاحترام، لا أحلم بأفضل من ذلك».

وأتم: «توقيت المباراة رائع وكل الأجواء مهيئة لمباراة كبرى، ولا يوجد حجة لعدم تقديم مباراة فنية جيدة».

وأتم: «أشعر أنني في ستاد القاهرة، لم أشعر إطلاقا أنني في غربة، ويا رب كل مباريات الدوري المصري تكون بهذا الشكل»