أكد المدعى العام الألماني بيتر فرانك اليوم الخميس أن ستة أشخاص أصيبوا فى إطلاق النار بمدينة هاناو، أحدهم فى حالة خطيرة.

وقال المدعى العام اليوم إن القتلى التسعة فى الهجوم لهم أصول أجنبية، فضلا عن والدة المسلح التى تم العثور عليها مقتوله داخل مسكن المسلح، الذى تبين أنه أطلق النار على نفسه.

وقال فرانك إن المسلح، الذي تحددت هويته بأنه يدعى توبياس آر، له "نزعة عنصرية بشكل جامح"، وأن التحقيقات الآن ستركز على اتصالات الرجل واهتماماته من أجل معرفة المزيد عن الدوافع الكامنة وراء إقدامه على تنفيذ هجوم يوم الأربعاء.