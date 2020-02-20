شركات مصرية وعربية تطلب تنظيم رحلات من مطارى سفنكس والعاصمة الإدارية

مصدر: مصر للطيران تواجه منافسة غير عادلة من الخطوط السعودية

كتبت ــ صفية منير:

تقدمت عدد من الشركات العربية والمصرية، بطلبات لوزارة الطيران المدنى لتسيير رحلات من مطارى العاصمة الإدارية الجديدة، وسفنكس الجديد، بحسب مصدر مسئول بوزراة الطيران.

وأضاف المصدر، الذى فضل عدم نشر اسمه، أن الطلبات المقدمة لتنظيم رحلات من المطارين من شركات تعمل فى السوقين الأوروبية والخليجية فضلا عن وجود طلبات من شركات مصرية.

وحسب المصدر فإن الموافقة على تسيير رحلات من سلطة الطيران المدنى تخضع لعدة اعتبارات منها السعة الركابية للمطار والطاقة الاستيعابية، والتوقيت الزمنى الذى من المخطط أن تنزل فيه الرحلات إلى المطار وفقا لجداول الشركات، فضلا عن الحصص المتفق عليها بين مصر والدول التى سيتم نقل الحركة منها.

وقال المصدر: إن ما أهم ما يؤخذ فى الاعتبار عند الموافقة على تسيير أى خط جديد، هو القيمة المضافة التى ستعود على الدولة، وضرورة انتظامه.

وكشف المصدر أن توسعة مطار سفنكس تواكبت مع التوقعات بزيادة الحركة عليه مع افتتاح المتحف المصرى الجديد أواخر العام الحالى؛ حيث يستهدف المطار زيادة السعة الاستيعابية بإضافة مبنى جديد للركاب لتصل إلى 900 راكب فى الساعة بإجمالى 1.2 مليون راكب سنويا.

وفى سياق آخر قال المصدر: إن الشركة الوطنية مصر للطيران تواجه منافسة غير عادلة فيما يتعلق بنقل الركاب إلى المملكة العربية السعودية؛ حيث يعطى المسافر على خطوط الشركات السعودية مميزات من حيث انخفاض سعر التكلفة التى يتحملها من السفر مع الإعفاء الذى يتاح له فى مصروفات ورسوم الفيزا، وفقا للقرار الذى أصدرته السلطات السعودية أخيرا.

وتقدم المملكة مميزات للمسافر على الخطوط السعودية لحاملى التأشيرة الأمريكية، أو تأشيرة المرور إلى الاتحاد الأوروبى (التشينجين)؛ حيث لا تشترط الحصول على تأشيرة مسبقة قبل السفر إلى المملكة، فيما يكتفى المسافر بدفع 440 ريالا فقط رسوم تأشيرة فى مطارات المملكة قبل الدخول إلى أراضيها.