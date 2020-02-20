كل ما تريد معرفته عن عمليتي إطلاق النار في ألمانيا

شهدت مدينة هاناو الألمانية، مساء أمس الأربعاء، عمليتي إطلاق نار على مقهيين، وهو ما أسفر عن مصرع تسعة أشخاص.

وأعلنت الشرطة الألمانية، العثور على المشتبه به في تنفيذ العمليتين ميتًا، بجانب جثة أخرى، بعد اقتحام قوات الأمن لمنزله، عقب ساعات من إطلاق النار.

ونشر موقع «euronews»، اليوم الخميس، تقريرًا أجاب فيه عن كافة الأسئلة المتعلقة بالعمليتين، وذلك كالتالي:

• ماذا حدث في الهجمات؟

وقعت أول عملية في تمام الساعة العاشرة مساءً، في مقهى «ميدنايت»، الواقع وسط مدينة هاناو، حيث أفاد شهود عيان بسماعهم دوى عدة طلقات نارية.

ووقع الهجوم الثاني في مقهى «أرينا بار»، في «كورت شوماخر بلاتز»، في حي كيسيلشتات، بنفس المدينة.

وعقب وقوع العمليتين، بدأت الشرطة الألمانية في تنفيذ عملية مطاردة واسعة النطاق، استمرت لعدة ساعات.

• كم عدد الضحايا؟

أشارت التقارير إلى مقتل ثلاثة أشخاص في العملية الأولى، وخمسة آخرين في العملية الثانية، وأعلنت الشرطة الألمانية فيما بعد عن ارتفاع عدد الوفيات إلى تسعة أشخاص، بعد وفاة شخص آخر متأثرًا بجراحه.

• كيف تم العثور على المشتبه به؟

قالت الشرطة الألمانية، إنه بعد مطاردة استمرت لمدة 7 ساعات، تم العثور على المشتبه به ميتًا بجانب جثمان آخر في منزله، الواقع بالقرب من المقهى الثاني.

• ما هو الدافع وراء الهجومين؟

رجحت النيابة المختصة في مكافحة الإرهاب، بأن يكون دافع المهاجم هو كراهية الأجانب، فيما أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن المشتبه به عبر عن وجهات نظر يمينية متطرفة في خطاب اعتراف كتبه قبل تنفيذ الهجومين.

• ما هو رد الفعل على الهجومين؟

قال المتحدث الرسمي باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عبر «تويتر»: «قلوبنا هذا الصباح مع أهل هاناو، الذين استفاقوا على هذه الجريمة الفظيعة».

بينما علق عمدة هاناو، كلاوس كامينسكي، على الهجومين، قائلًا: «لقد كانت ليلة مرعبة، ستطاردنا بالتأكيد لوقت طويل جدًا».