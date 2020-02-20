المعارضة السورية تسيطر على بلدة النيرب في ريف إدلب

سيطرت فصائل المعارضة السورية اليوم الخميس على بلدة النيرب قرب مدينة سراقب بريف ادلب الشرقي.

وقال قائد عسكري في الجيش السوري الحر العميد فاتح حسون لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "سيطرت قواتنا على بلدة النيرب بعد تقدم المئات من مقاتلينا معززين براجمات صواريخ ومدفعية وعشرات الدبابات، وسط قصف مكثف على مواقع القوات الحكومية السورية التي تركت مواقعها وانسحبت باتجاه مدينة سراقب".

وكشف القائد العسكري عن إسقاط ثلاث طائرات استطلاع للقوات الروسية والسورية في محيط مدينة سراقب، وأنباء عن إصابة طائرة حربية بمضادات طيران وتمكنها من الهبوط في مطار حماة العسكري.

وتبعد بلدة النيرب حوالي 10 كم من مدينة سراقب باتجاه الجنوب الغربي وسيطرت عليها القوات الحكومية السورية بداية الشهر الجاري.

كان العميد حسون قال: "رفعت كافة فصائل الجيش الوطني والجبهة الوطنية الجاهزية استعداداً للمعركة المرتقبة وعلى كل الجبهات، مع اقتراب المهلة التي حددتها تركيا لانسحاب القوات الحكومية من مناطق سيطرت عليها مؤخراً في ريف حلب الجنوبي والغربي وادلب وحماة وفق اتفاق سوتشي الموقع بين روسيا وتركيا".