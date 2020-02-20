الداخلية العمانية: فتح تقديم طلبات الترشح لانتخابات البلدية الأحد المقبل

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أعلنت وزارة الداخلية العمانية -اليوم الخميس- فتح تقديم طلبات الترشح لعضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة يوم الأحد المقبل.

وأفادت الوزارة، حسبما أفادت وكالة أنباء العمانية اليوم ، أن التقديم سيستمر حتى يوم الخميس 12 مارس القادم استنادًا إلى نص من اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادر بموجب القرار الديواني.

ودعت الوزارة الراغبين في الترشح ممن تتوفر لديهم شروط حق الترشح لانتخابات المجالس البلدية إلى تقديم طلباتهم عن طريق الموقع الإلكتروني للانتخابات بعد ملء الاستمارة الإلكترونية المعدة لذلك مع إرفاق المستندات المطلوبة.