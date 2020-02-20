أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، على أن الجزائر لا تقبل المساس بأي شعب عربي أو دولة عربية، مؤكدًا على أن بلاده «وفية لمبادئها»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف «تبون» في تصريحات لفضائية «روسيا اليوم»، مساء الخميس، أنه لم يتوقع سقوط سوريا، مشيرًا إلى أن «سوريا من الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية ومن أعرق الدول العربية».

وأوضح أن «سوريا الدولة الوحيدة التي لن تطبع يومًا»، لافتًا إلى أن عدم التطبيع جعلها ضعيفة على المستوى الدولي، فضلًا عن أنها عاشت سنين يُبنى اقتصادها وسياستها ومؤسساتها على التصدي، وتقليص المساحات الديمقراطية وحرية الأفراد.

وأشار الرئيس الجزائري إلى أن «النظام السوري كان من الواجب عليه فتح المجال في الداخل للشعب»، متابعًا: «من ليس قويًا في الداخل من المستحيل أن يكون قويًا في الخارج، وتقرير مصير الشعوب لا يكون إلا من الشعوب نفسها».