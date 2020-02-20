مصر تدين الهجوم الإرهابي على مقهيين بمدينة هاناو الألمانية

أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 20 فبراير الجاري، بأشد العبارات حادث إطلاق النار الإرهابي على مقهيين بمدينة "هاناو" الألمانية، مما أسفر عن وفاة عددٍ من الأشخاص.

وأعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، مؤكدة على وقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب دولة ألمانيا الصديقة في مواجهة كافة أشكال العنف والعنصرية والتطرف. كما جددت مصر دعوتها للمجتمع الدولي لتكثيف جهوده من أجل مواجهة ظاهرة الإرهاب الذي لا دين له، والتصدي لمثل تلك الأعمال الخسيسة التي تستهدف أمن واستقرار الشعوب حول العالم.