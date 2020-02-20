بريطانيا تخلي غدا رعاياها العالقين في السفينة الموبوءة بكورونا المستجد

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الخميس، أن طائرة إجلاء الرعايا البريطانيين العالقين على متن السفينة "دايموند برنسيس" الموبوءة بفيروس كورونا المستجد قبالة مدينة يوكوهاما اليابانية ستغادر طوكيو غدًا الجمعة.

وقال راب - في تصريحات نقلتها صحيفة "الجارديان" البريطانية - إنه تم توفير المعلومات اللازمة لهؤلاء الذين سجلوا لحجز مقاعد في طائرة الإجلاء، داعيًا الرعايا البريطانيين الآخرين الذين لا يزالون يسعون إلى المغادرة إلى التواصل مع وزارة الخارجية، مؤكدا أن السلطات البريطانية ستواصل دعم رعاياها الذين يرغبون في البقاء في اليابان.

ومن جهته، قال متحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية إن هؤلاء الذين سيتم إجلاؤهم من السفينة الموبوءة بالفيروس سيخضعون للحجر الصحي في مستشفى آرو بارك لدى عودتهم إلى البلاد.

ولفتت الصحيفة إلى أنه كان يوجد 78 بريطانيًا على سفينة دايموند برنسيس عندما بدأ ظهور حالات إصابة بالفيروس في السفينة، مضيفة أن الخارجية البريطانية أكدت إصابة أربعة بريطانيين بالفيروس حتى الآن على متن السفينة.

وظهرت تسع حالات إصابة بالفيروس داخل بريطانيا أمس الأربعاء، بعد إجراء اختبارات خضع لها 5216 بريطانيًا، وأعلنت المفوضية الأوروبية في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي سيمول إعادة أي من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد العالقين على متن السفينة.