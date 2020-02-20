رئيسة المفوضية الأوروبية تعرب عن صدمتها العميقة تجاه واقعة هاناو

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين عن صدمتها تجاه حادثي إطلاق النار في مدينة هاناو غربي ألمانيا.

وكتبت الألمانية فون دير لاين اليوم الخميس على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "المأساة التي حدثت ليلة أمس في هاناو صدمتني بشدة".

وأعربت رئيسة المفوضية الأوربية التي شغلت سابقا منصب وزيرة الدفاع الاتحادية بألمانيا عن تعاطفها مع أسر الضحايا وأصدقائهم، وأعربت عن تعازيها لهم، وقالت: "نشاطركم الأحزان اليوم".

يشار إلى أن مدينة هاناو بولاية هسن غربي ألمانيا شهدت مقتل تسعة أشخاص في موقعين مختلفين، مساء أمس الأربعاء، ثم عثرت الشرطة بعد الجريمة بساعات، ليلة الأربعاء/الخميس على جثة الشخص الذي يشتبه بأنه هو من أطلق النار على الأشخاص التسعة، في مسكنه، وعثروا على جثة أخرى أيضا بالمسكن.

ويجري الادعاء العام الاتحادي بألمانيا حاليا تحقيقات على خلفية الاشتباه في أنها جريمة إرهابية.