السلطات الألمانية تعتزم غلق جزء بطريق سريع بعد العثور على قنبلتين قديمتين

(د ب أ)

من المقرر أن يتم إغلاق جزء من أحد الطرق السريعة عند مطار فرانكفورت، أكبر المطارات الألمانية، بشكل مؤقت بعد العثور على قنبلتين تعودان إلى الحرب العالمية.

وطالبت السلطات المحلية قائدي السيارات بالاستعداد لمواجهة قيود في حركة السير.

وحسب تصريحات الشرطة الألمانية، فإن من الممكن إغلاق هذا الجزء في الفترة بين الساعة الثانية عشرة منتصف الليل حتى الساعة الثانية صباحا مشيرة إلى أن من الممكن أن تبدأ القيود المرورية اعتبارا من الساعة العاشرة مساء، كما أوضحت أن من الممكن أن يؤثر اكتشاف هاتين القنبلتين على أحد الطرق الحديدية حيث سيتم وقف حركة القطار السريع والقطار الإقليمي اعتبارا من الساعة الحادية عشرة، كما سيتم تحويل مسار لقطارات المسافات البعيدة.

وذكرت الشرطة أن المطار لن يتأثر بهذا الإغلاق.

وكان قد تم العثور على القنبلتين أثناء أعمال بناء عند الطريق المؤدية إلى صالة 3 في مطار فرانكفورت، وتم إغلاق منطقة بنصف قطر 500 متر حول مكان العثور على القنبلتين.

وذكرت الشرطة أنه لا يوجد خطر بالنسبة لسكان المنطقة، وأوضحت أنها اضطرت إلى إخلاء منزل سكني يقع على الجانب الغربي من الطريق السريع.