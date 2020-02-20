عبرت الحكومة الألمانية عن صدمتها إزاء جريمة القتل التي وقعت مساء أمس الأربعاء بمدينة هاناو وراح ضحيتها 11 شخصا حتى الآن.

وكتب المتحدث باسم الحكومة، شتيفِن زايبرت على حسابه بموقع تويتر قائلا صباح اليوم الخميس: "قلوبنا مع سكان المدينة جراء الجريمة المرعبة التي شهدتها منطقة وسط المدينة".

أضاف زايبرت: "نعبر للأسر الحزينة على قتلاها عن بالغ الأسى والحزن".

كما تمنى المتحدث باسم الحكومة للمصابين عاجل الشفاء.

يشار إلى أن مدينة هاناو بولاية هسن شهدت مقتل تسعة أشخاص في موقعين مختلفين، مساء أمس، ثم عثرت الشرطة بعد الجريمة بساعات، ليلة الأربعاء/الخميس على جثة الشخص الذي يشتبه بأنه هو من أطلق النار على الأشخاص التسعة، في مسكنه.

كما عثرت القوات الخاصة في شقة الجاني المحتمل على جثة شخص آخر.

ولم يكشف المحققون عن خلفيات هذه الجريمة بالغة الغرابة، حتى الآن.