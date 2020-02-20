محافظ مطروح يعقد لقاء شعبيا مع أهالي واحة سيوة

قال اللواء وفائي الحصيوي، رئيس مجلس مدينة سيوة، إنه تقرر إنشاء السوق الحضاري بسيوة بمنطقة صحرا للقضاء على العشوائيات، وجاري رصف طرق داخلية بإجمالي 94.085 كم منها 60.720 كم طرق اسفلتية، و6.5 طرق تربية زلطية، و26.8 كم بمعرفة جهاز التعمير ومديرية الطرق وجارى التنفيذ بنسبة 60 %، خلال زيارة اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، للواحة في إطار الحرص على التواصل وتلبية مطالب الأهالي.

وتمت الإشارة من قبل الشيخ عبد الرحمن الدميري، في كلمته نيابة عن أهالي سيوة إلى زيارة لجنة صندوق تطوير العشوائيات والاتفاق على تطوير وتوحيد شكل ولون المبانى بمنطقة رمل المستشفى ورفلة.

كما تم عرض نتائج زيارة مستشارة رئيس الجمهورية العام الماضي، ومنها بشأن مشكلة الصرف الزراعي بسيوة، حيث تم التصديق على دعم كهرباء محطات رفع المياه من المصارف الرئيسية، وترميم الجسور والتكاسي بالبرك، توفير الاعتماد المالي لتدبير 2 ماكينة رفع مياه كهرباء و2 مولد كهرباء لمساعدة المحطة الحالية في رفع مياه الصرف من مصرف مبنى وخزان خلال مبادرة "حياة كريمة".

من جهته، أكد المحافظ أنه جاري إنشاء محطة المعالجة للصرف الصحي بمنطقة الشحايم بطاقة إنتاجية 18 ألف م3/ يوم تم التنفيذ بنسبة 90 %، وجاري العمل لباقي الشرائح والمقرر الانتهاء في شهر ديسمبر 2020.