الداخلية البريطانية ترحل طالبي لجوء إلى دول أوروبية

رَحَلت وزارة الداخلية البريطانية اليوم الخميس، طالبي لجوء إلى ألمانيا والنمسا وسويسرا على متن طائرة مستأجرة، رغم تحذير محامين متخصصين في شئون الهجرة من أن هؤلاء المُرَحلين تم حرمانهم من إمكانية اللجوء إلى القضاء.

وذكرت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية أن الطائرة المستأجرة أقلعت صباح اليوم من بريطانيا لترحيل طالبي اللجوء إلى البلدان الأوروبية الثلاثة بموجب اتفاقية دبلن للاجئين التي تنص بنودها على إلزام طالبي اللجوء بتقديم طلب لجوء لأول بلد أوروبي آمن يصلون إليه ، وعدم التنقل من دولة لأخرى.

غير أن قانونيين قالوا - بحسب الصحيفة - إن الكثيرين من طالبي اللجوء على متن الطائرة المستأجرة هم على الأرجح ضحايا اتجار بالبشر أو تعذيب، مما يعني أنه يتعين استثناؤهم من هذه القاعدة لحين تقييم مدى ضعفهم وحاجتهم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تأجيل ترحيل ما لا يقل عن 16 طالب لجوء في اللحظة الأخيرة بعد تدخل محامين طعنوا في ترحيلهم على أساس أنهم ضحايا إتجار بالبشر، ولا يُعرف عدد الأشخاص المتواجدين على متن طائرة الترحيل المستأجرة.