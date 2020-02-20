الرئيس العراقي يبحث مع فريق أممي تأسيس محكمة دولية لمحاسبة داعش

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بحث الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، مع فريق أممي جهود تأسيس محكمة دولية خاصة بمحاسبة تنظيم داعش.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان أن "رئيس الجمهورية برهم صالح بحث مع رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة كريم خان... ببغداد جهود تأسيس محكمة دولية خاصة لمحاسبة عناصر داعش على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها بحق العراقيين في مختلف المدن والمحافظات، قبل أن يتم تطهيرها".

وأضاف البيان أنه "تمّ التأكيد خلال اللقاء على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بشأن مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين".