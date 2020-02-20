مسؤولون بالفاتيكان: فتح أرشيف البابا بيوس إبان الحرب العالمية الثانية يحتاج سنوات من الدراسة

أشار مسؤولو الفاتيكان اليوم الخميس إلى أن الفتح المقبل لأرشيف فترة الحرب العالمية الثانية لن يقدم أجوبة سريعة عن حقبة تولي بيوس الثاني عشر الباباوية.

من المنتظر فتح الأرشيف ،الذي يغطي تولي بيوس الثاني عشر البابوية من الفترة 1939 إلى1958، للتدقيق الأكاديمي بدءا من الثاني من مارس، وفقا لم قرره البابا فرنسيس الأول العام الماضي.

جدير بالذكر أن بيوس الثاني عشر هو شخصية مثيرة للجدل بشدة لأنه تم إتهامه بإظهار لا مبالاة تجاه الهولوكوست(المحرقة ) ولم يوجه أي انتقادات للديكتاتور النازي أدولف هتلر.

وقال الكاردينال جوزيه تولينتينو كالاكا دي ميندونكا، المسؤول عن الأرشيف وأمين المكتبة بكنيسة هولي رومان، في مؤتمر صحفي للفاتيكان إن عملية دراسة الأرشيف "سوف تكون حتما طويلة ومعقدة".

وكان بيوس الثاني عشر قد تعرض للانتقاد لعدم شجبه علانية الغارة النازية لحي اليهود بروما والترحيل التالي لأكثر من ألف يهودي إلى معسكر الاعتقال أوشفيتس .

ويقول المدافعون عنه إن بيوس عمل من وراء الكواليس لإنقاذ هؤلاء المضطهدون من جانب النازيين بما في ذلك فتح أبواب الأديرة وغيرها من الكنائس لإيواء اليهود.