انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة بالدقهلية

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انطلقت اليوم الخميس، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم المرأة المصرية ضمن محافظات المرحلة الثالثة من المبادرة.

وأعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن المبادرة تستهدف الفحص والكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي لجميع الإناث فوق سن 18 عاما، وتقديم العلاج في حالة الإصابة من خلال مستشفيات الإحالة ومراكز علاج الأورام.

وأضاف أن المبادرة تشمل الكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة وتقديم العلاج اللازم لحالات الإصابة بمختلف الوحدات الصحية والمستشفيات بالإضافة إلى فحص الصحة الإنجابية للسيدات في عمر الإنجاب.

وأكد أن الدولة تبذل كافة الجهود في تقديم العلاج والرعاية الصحية اللازمة لكافة فئات المجتمع في إطار توجيهات الرئيس بالاهتمام بالمواطنين وتوفير الخدمة اللائقة لهم في مختلف القطاعات.

وأشار مكي إلى أن العمل يبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، من خلال 500 فريق طبي موزعين على الوحدات الصحية ويتم عمل الفحوصات اللازمة وتسليم المواطنة الكارت الخاص بها يتضمن موعد الزيارة والنتائج.