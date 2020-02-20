محافظ النجف يطالب بمنع دخول المسافرين من قم الإيرانية إلى المحافظة العراقية

طالب لؤي الياسري محافظ النجف الحكومة الاتحادية العراقية، اليوم الخميس، بمنع دخول المسافرين القادمين من مدينة قم الإيرانية إلى محافظة النجف العراقية 180 كيلومترا جنوب بغداد.

وقال الياسري إنه:" في الوقت الذي اتخذت به الحكومة المحلية كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المتحور، بعد تسجيل إصابات في مدينة قم الايرانية، فإننا نحذر مواطنينا بعدم السفر في الوقت الراهن إلى مدينة قم".

وشدد الياسري على إدارة مطار النجف الدولي واللجنة الصحية المكلفة وخلية الأزمة بخضوع الجميع للفحوصات الطبية الوقائية.

كان محتجون في النجف هددوا الحكومة العراقية بغلق مطار النجف، ونقل التظاهرات إلى المطار في حال عدم اتخاذ إجراء ضد الزوار الإيرانيين ومنعهم من الدخول إلى مدينة النجف.

من ناحيتها، قامت السلطات الصحية بفتح أماكن لحجز الوافدين من إيران لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المتحور، حيث تم إنشاء مفارز طبية على طريق نجف - كربلاء لهذا الغرض.

ومن ناحية أخرى، أفاد مسؤول صحي بمحافظة ذي قار اليوم الخميس باتخاذ السلطات الصحية إجراءات مشددة لفحص العمالة الصينية والأجنبية العاملة في الحقول النفطية؛ للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المتحور.

وقال عبد الحسين الجابري مدير عام صحة محافظة ذي قار إن "أي عامل أجنبي صيني دخل البلاد خلال هذا الشهر، يتم عزله في ردهات عزل خاصة داخل مواقع العمل في الحقول النفطية، لحين إكمال إجراءات الفحص ولمدة 14 يوما".

وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات لمنع العاملين الأجانب من ممارسة العمل لحين التأكد من سلامتهم من الإصابة، وأضاف أن الإجراءات تضمنت أيضا منع دخول أي مواطن صيني أو عودتهم مرة أخرى إلى البلاد لحين انتهاء الوباء.