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فرجاني ساسي: الحظ ابتسم لنا أمام الأهلي

محمد جلال
نشر فى : الخميس 20 فبراير 2020 - 10:14 م | آخر تحديث : الخميس 20 فبراير 2020 - 10:27 م

أعترف التونسي فرجاني ساسي، لاعب الزمالك، بأن الحظ ابتسم لفريقه أمام الأهلي في بطولة السوبر المصري.

وتوج الزمالك بطلًا للسوبر المحلي بعدما حقق الفوز أمام الأهلي بركلات الترجيح في اللقاء الذي أنتهى بنتيجة 4-3، وأقيم على ملعب محمد بن زايد.

وقال فرجاني ساسي في تصريحات تلفزيونية "أون سبورت": "كنا ندرك تمامًا أن أي خطأ طوال المباراة، سيكلفنا هدف بالتأكيد، لكن في النهاية وصلنا لركلات الترجيح، والحظ أبتسم لنا".

وأضاف: "الدعم الجماهيري هو من أعاد المستويا الفني المميز".

وأكمل: "السوبر الثاني لنا بعد السوبر الإفريقي، أكبر دليل أن الزمالك فريق كبيروطموحات لاعبيه على أعلى مستوى".

وأتم: "الفوز اليوم دفعة معنوية قوية لنا، ولدينا شغف كبير لتقديم الأفضل وحصد المزيد من البطولات".


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