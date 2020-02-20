تونس: إلياس الفخفاخ يعرض حكومته قبل ساعات من انقضاء المهلة الدستورية

(د ب أ)

عرض رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ مساء اليوم الاربعاء حكومته المقترحة على الرئيس التونسي قيس سعيد، ما يمهد لعرضها غدا الخميس للتصويت على نيل الثقة في البرلمان.

وتوصل الفخفاخ الى توافق مع الأحزاب وفي مقدمتها حركة النهضة الاسلامية الفائزة بالانتخابات التشريعية في تشرين اول/أكتوبر الماضي، في اللحظات الأخيرة من المهلة المحددة بشهر في الدستور، والتي تنقضي بمقتضاها المشاورات اليوم ليتم عرض الحكومة بعدها للتصويت.

وتحتاج الحكومة الآن إلى الأغلبية المطلقة (50 بالمئة زائد واحد) لنيل الثقة في البرلمان، وهي أغلبية باتت مضمونة مع حصول الفخفاخ على غطاء سياسي مريح من أحزاب الائتلاف الحكومي.

وقال الفخفاخ في كلمة له للتلفزيون الرسمي من القصر الرئاسي "تكونت الحكومة من ائتلاف واسع يمثل الطيف السياسي بتنوعاته منفتحا على كافة العائلات السياسية والفكرية ومبني على مذكرة تعاقدية".

ومن شأن نيل حكومة الفخفاخ للثقة أن يسقط خيار الذهاب إلى انتخابات مبكرة وفق ما ينص عليه الدستور في مثل هذه الحالة، وهو خيار مكلف للديمقراطية الناشئة في ظل الصعوبات الاقتصادية.

وضمت الحكومة المقترحة وزراء أساسا من الأحزاب الرئيسية، وهي حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة تحيا تونس وحركة الشعب، وعددا آخر من الأحزاب الصغيرة ووزراء مستقلين.

وأبقى رئيس الحكومة المكلف في المقابل الحزب الثاني "قلب تونس" خارج الحكومة المقترحة ما يعني بقاءه في المعارضة.

ودفع الفخفاخ بوزراء مستقلين في الدفاع والخارجية والداخلية والعدل، وهم على التوالي عماد الحزقي ونور الدين الري وهشام المشيشي وثريا الجريبي.



