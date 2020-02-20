اليابان: حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تتخطى حاجز الـ700 مصاب

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الخميس، اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بفيروس "كورونا" المستجد؛ ما يرفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى أكثر من 700 شخص.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الحالتين الجديدتين ترفعان عدد حالات الإصابة خارج السفينة السياحية "دايموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحي بميناء "يوكوهاما" إلى 88 شخصًا.. مشيرة إلى أن المريض الأول (في الأربعينات من العمر) يقطن بمدينة "سابورو"في شمال البلاد، فيما يسكن المريض الآخر (في الستينات من العمر) بمدينة "فوكوكا" في جنوب غرب البلاد.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).