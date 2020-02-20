روسيا تطلق بنجاح قمرا عسكريا جديدا إلى الفضاء

أعلنت وزارة الدفاع الروسية -اليوم الخميس- نجاح عملية إطلاق قمر صناعي عسكري جديد إلى الفضاء.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) - أنه في صباح اليوم وفي تمام الساعة 11:24 دقيقة، أُطلق من قاعدة (بليسيتسك) الفضائية العسكرية الروسية في أرخانجيلسك صاروخ من نوع (Soyuz-2-a1)، حاملًا على متنه قمرًا صناعيًا من نوع (Meridian-M)، حيث أشرف على عملية الإطلاق خبراء من الوزارة والمركز الروسي لمراقبة المركبات الفضائية.

من جهته.. قال رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية: "إن الصاروخ وصل إلى المدار الفضائي المطلوب، وانفصلت عنه وحدة التسريع المسؤولة عن إيصال القمر الصناعي لمداره المحدد، حيث ستضعه الوحدة في المدار خلال بضع ساعات".

وينتمي القمر الذي أُطلق اليوم لمنظمومة أقمار (Meridian-M) من الجيل الثاني المخصصة للاتصالات والاستشعار عن بعد، والتي صممت لتحل محل أقمار (البرق - قوس قزح) التي تعمل لصالح وزارة الدفاع الروسية، ومن المفترض أن تعمل هذه الأقمار في مدارات الأرض لـ 7 سنوات.