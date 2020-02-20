كيف يختار مكتب الأرصاد في بريطانيا وأيرلندا أسماء العواصف؟

نادراً ما يكون الطقس في المملكة المتحدة وإيرلندا رائعًا، وعلى مدار السنوات الست الماضية، أعطت مكاتب الطقس للعواصف أسماءًا بشرية، بالتناوب بين أسماء الذكور والإناث، ويبدأ موسم العواصف كل سبتمبر، وعادة ما تضرب العواصف المملكة المتحدة وأيرلندا خلال النصف الأول من الموسم.

وفي موسم 2019-2020، تعاون كل من مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا وإيرلندا مع المعهد الملكي الهولندي للأرصاد الجوية، وهيئة الطقس الهولندية، لاستخدام البلدان الثلاثة الأسماء نفسها للعواصف.

وآخر عاصفة ضربت المملكة المتحدة كانت العاصفة بريندان، وسمتها خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في أيرلندا، والتي أتت برياح قوية وعواصف شديدة إلى البلاد، وفي 11 يناير تبعتها العاصفة عطية، وفقاً لموقع (wired) البريطاني.

ولكن لماذا يسمي مكتب الأرصاد العواصف التي تضرب المملكة المتحدة؟

هناك سبب بسيط وراء ذلك، يتم إصدار الأسماء لإضفاء الطابع الإنساني على أحداث الطقس وجعلها أكثر قابلية للفهم لدى أفراد الجمهور، وإعطاء اسم للعاصفة يعني أنه يمكن للناس أن يبحثوا بسهولة عن كيفية تأثيرها عليهم.

ويقول مكتب الأرصاد الجوية على موقعه على الإنترنت، "من شأن تسمية العواصف التي تستخدم نظامًا مفرداً موثوقًا أن يساعد في تواصل شركاء وسائل الإعلام والوكالات الحكومية الأخرى عند اقتراب الطقس القاسي".

وهناك من يقول إن تسمية العواصف زادت من وعي الناس في المملكة المتحدة.

كيف تتم تسمية العواصف؟

عندما تم الإعلان عن المخطط التجريبي في عام 2015، استخدمت المكاتب وسائل التواصل الاجتماعي لجمع قائمة من الأسماء. وجرى تقديم 10 آلاف اسم محتمل وفرز قائمة الأسماء من قبل موظفي المنظمة.

في صيف عام 2019، أعاد مكتب الأرصاد الجوية وخدمة الأرصاد الجوية الوطنية في أيرلندا، فتح وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أسماء العواصف، وقالوا إنه تم تلقي الآلاف من الاقتراحات.

وتتناوب الأسماء بين الذكور والإناث وتستخدم من A-Z في الأبجدية، ومع ذلك، وتماشياً مع المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، لا تُسمى العواصف بأسماء تبدأ بـQ وU وX و Y وZ بسبب قلة عدد الأسماء التي تبدأ بهذه الأحرف، ويحتوي موسم عواصف 2019-2020 على 21 اسمًا.

وتحدد وثائق مكتب الأرصاد الجوية الصادرة بموجب قانون حرية المعلومات في مارس 2016 الإجراءات الداخلية التي يتم اتخاذها، وعندما يُرى أن عاصفة محتملة تقترب من المملكة المتحدة، فإن أخصائيي الأرصاد الجوية من المجموعة يعطونها اسم حسب مدى خطورته.

تأخذ أحدث طريقة لتسمية العواصف في الاعتبار المطر والبرد وليس الرياح فقط، وبعد انتهاء موسم العاصفة 2016-2017، قرر مكتب الأرصاد الجوية سحب التسمية من المرحلة التجريبية ومواصلة استخدامها في المستقبل.

فما هي أسماء عواصف 2019-2020؟

بداية سبتمبر 2019 كانت بمثابة بداية موسم عاصفة جديد واختار مكاتب الأرصاد الجوية لبريطانيا وايرلندا، 21 اسماً لهذه العواصف وهي: (عطية، بريندان، سيارا، دنيس، إلين، فرانسيس، جيردا، هيو، ايريس، جان، كيتي، ليام، مورا، نوح، أوليفيا، بييت، روزين، سمير، تارا، فينس، ويلو)

وطبقاً لوثائق مكتب الأرصاد الجوية، فإنه لا توجد قائمة بالأسماء المرفوضة ولكنها قالت إن بعض الأسماء مستبعدة.