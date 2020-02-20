الرئيس الألماني يدين «الكراهية العنصرية» في أعقاب هجمات هاناو

أدان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الخميس، ما أسماه بـ"الكراهية العنصرية" التي يُعتقد أنها هي الدافع وراء الهجمات الإرهابية التي وقعت الليلة الماضية في مدينة "هاناو" غربي البلاد.

وعبّر الرئيس الألماني - في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية - عن حزنه العميق إزاء سقوط ضحايا، وعن تعاطفه مع أقاربهم وذويهم، كما تمني الشفاء العاجل للمصابين.

وقال شتاينماير إنه مقتنع تمامًا بأن الغالبية العظمى من الأشخاص في ألمانيا يدينون هذا الفعل وجميع أشكال العنصرية والكراهية والعنف، مؤكدًا أنه لن يتم أبدًا التخلي عن الدفاع عن التعايش السلمي في البلاد.

كانت الشرطة الألمانية قد أعلنت في وقت سابق مقتل تسعة أشخاص جراء حادثي إطلاق نار في مدينة "هاناو" غربي البلاد، ويتعامل الادعاء العام مع الهجوم على أنه عملية إرهابية، ويقول المسئولون إن هناك أدلة على أن المسلح كان يمينيًا متطرفًا.

وقالت الشرطة إن المشتبه به قتل نفسه، وإنه لم يكن هناك على ما يبدو شركاء في تنفيذ الجريمة، لكن التحقيق مستمر.