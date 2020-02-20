وزير الكهرباء: نستهدف الوصول بالطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات المتجددة لـ42٪ في 2035

شاكر: إضافة ما يزيد عن 28 ألف ميجاوات خلال الخمس سنوات الماضية

كشف محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية، حيث من المستهدف أن تصل الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من42٪ في عام 2035، ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 46%.



جاء ذلك خلال إلقاء الوزير كلمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، اليوم الخميس في حفل وضع حجر الأساس لمشروع شركة ليكيلا للاعلان عن بدء مرحلة الإنشاءات بمشروع غرب بكر، وذلك بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومحطة توليد الكهرباء غرب بكر من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات.



وأضاف شاكر أنه تم تحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، حيث تم إضافة مايزيد عن 28 ألف ميجاوات خلال الخمس سنوات الماضية، مؤكدا أهمية الطاقة أحد أهم السبل لتحقيق تطلعات الشعوبِ نحو مستقبل أفضل باعتبارها المحرك الرئيسي لخططِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية.



وأكد القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى، مشيرا إلى الثراء الواضح الذى تتمتع به مصر فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90جيجاوات، «تم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة».

وشدد على قدرة الطاقة المتجددة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودور المؤسسات الوطنية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية.