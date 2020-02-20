تأييد سجن قاضي سابق 10 سنوات لإدانته في قضية رشوة

قضت محكمة النقض بتأييد حكم الجنايات الصادر بمعاقبة نصر غلاب، قاض بمحكمة استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق، بالسجن لمدة 10 سنوات، لإدانته بقضية رشوة.

وكانت محكمة الجنايات، قضت بمعاقبة القاضي السابق بالسجن 10 سنوات، والسجن 5 سنوات لـ3 متهمين آخرين، وبراءة 5 بينهم عضوان سابقان بمجلس الشعب.

والمتهمون هم: صابر نصر غلاب، قاض بمحكمة استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق - سويلم هليل الروبيعي، صاحب شركة - السيد مرسي عمري السيد، تاجر - حسين صالح حسين، محام حر - مصطفى صالح عوض الله، صاحب معرض سيارات - عاطف فؤاد الحلال صاحب شركة، عضو برلمان سابق - نايف أحمد جيرة الله، عضو برلمان سابق عن دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية - عبدالرحيم سعد أبو قشيمو موظف بمحكمة استئناف الإسماعيلية - أحمد رمزي غيث وشهرته "رمزي غيث.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن تلقي القاضي رشوة مالية كبيرة، حصل على 300 ألف جنيه، كدفعة أولى منها، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل، إلى السجن المؤبد