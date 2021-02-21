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إصابة شخصين جراء سقوط أجزاء من طائرة فوق مدينة هولندية

ماستريخت (هولندا) - د ب أ
نشر في: السبت 20 فبراير 2021 - 10:58 م | آخر تحديث: السبت 20 فبراير 2021 - 10:58 م

أدى سقوط أجزاء من طائرة بوينج اليوم السبت إلى إصابة شخصين في هولندا بجروح.

وقالت الشرطة في مدينة ماستريخت إن الطائرة تعرضت لاندلاع حريق في أحد محركاتها الأربعة بعد وقت قصير من انطلاقها.

وأضافت الشرطة أن بعض القطع المعدنية سقطت على الأرض فى ميرسن شمالي ماستريخت.

ولحقت أضرار بعدد من السيارات والمنازل في المدينة.

وذكرت الشرطة أن امرأة مسنة أصيبت في رأسها وتعين علاجها بالمستشفى.

وأصيب طفل بجروح طفيفة أثناء محاولته التقاط الحطام من الأرض.

وتتولى السلطات المختصة التحقيق في الحادث.

وهبطت الطائرة في وقت لاحق في مدينة لييج البلجيكية، وكانت في الأصل متجهة من مطار ماستريخت آخن إلى مطار نيويورك.

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