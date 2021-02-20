إذاعة فرنسية: أمريكا تعود إلي الساحة الدولية بعد سنوات من العزلة

اعتبرت إذاعة "20 مينيت" الفرنسية أن الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، خرجت من عزلتها الدولية خلال السنوات الأربع الماضية، لافتة إلى تصريحاته خلال قمة مجموعة السبع ، في أول مشاركة للرئيس الأمريكي بفعالية دولية منذ تنصيبه في 20 يناير الماضى.

وتحت عنوان:" أمريكا عادت.. جو بايدن يعلن عودة التحالف عبر الأطلسي"، قالت الإذاعة الفرنسية إن الرئيس الأمريكي حضر قمة "مجموعة السبع" الافتراضية يوم الجمعة، والتي تلاها اجتماع أمني مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مؤتمر ميونيخ للأمن، مضيفة أن :"العزلة الدولية للولايات المتحدة" قد ولت.

ونوهت إلي تأكيد بايدن - في أول خطاب رئيسي له حول السياسة الخارجية لشركائه الأوروبيين- التزامه بالتحالف عبر الأطلسي، متهما موسكو بـ "مهاجمة" الديمقراطيات الغربية.

ووفقاً للإذاعة الفرنسية، فإن بايدن أنهى سياسة سلفه دونالد ترامب التي أدت إلى عزلة الولايات المتحدة، إذ وعد لدى وصوله للسلطة بعودة أمريكا للساحة الدولية، معلناً حرصه على استعادة العلاقات عبر الأطلسي.

وأكدت إذاعة "20 مينيت" على ذلك بتصريحات بايدن حيث قال:" أتحدث إليكم اليوم كرئيس للولايات المتحدة، في وقت مبكر من إدارتي، وأرسل رسالة واضحة إلى العالم: أمريكا قد عادت".

وأوضح بايدن أنه يتعين على الولايات المتحدة الرد على "أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار" في الشرق الأوسط، دون أن يذكرها بالتفصيل، مؤكداً استعداد واشنطن لإعادة إطلاق الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 من خلال إشراك جميع الدول الموقعة، بما في ذلك إيران.

وأشار الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة إلى أن "بلاده قد عادت للتحالف عبر الأطلسي"، مؤكداً التزامه بمكافحة تغير المناخ، داعياً إلى مكافحة "انتهاكات الصين الاقتصادية".

واتهم بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "يسعى لإضعاف المشروع الأوروبي وحلف الناتو"، مضيفاً "أنه يريد تخريب الوحدة عبر الأطلسي وعزمنا، لأنه من الأسهل على الكرملين ترهيب وتهديد الدول منفردة عن التفاوض مع مجتمع قوي وموحد عبر الأطلسي.

وحذر الرئيس الأمريكي من أنه "في أماكن كثيرة جدًا ، بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة، يتعرض تقدم الديمقراطية للهجوم"، مضيفاً: "نحن في لحظة حاسمة".

وأصر بايدن على أنه في مواجهة تقدم الشعبوية "يجب إثبات أن ديمقراطياتنا ما زالت قادرة على إفادة شعوبنا".

ولفتت إذاعة "20 مينيت" إلي ترحيب أنجيلا ميركل بـ "تعزيز التعددية" بعد قمة مجموعة السبع الافتراضية، وهي الأولى بحضور الرئيس الأمريكي الجديد.