شولتس: ميزانية ألمانيا للعام المقبل ستمثل تحديثا

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حذر وزير المالية الألماني أولاف شولتس من أن الميزانية الاتحادية للعام المقبل ستمثل "تحديا"، بينما تعهد بعدم خفض الإنفاق على الاستثمار أو الرعاية الاجتماعية.

ومن المقرر أن يقدم شولتس مشروع ميزانية 2022 الشهر المقبل.

وتسلط تعليقات شولتس الضوء على "المعضلة المالية" التي تواجه الحكومة المقبلة التي ترجح استطلاعات الرأي أنها ستخضع مجددا لقيادة الكتلة المحافظة بعد تنحي المستشارة آنجيلا ميركل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وسيتعين اتخاذ قرار بشأن طلب موافقة البرلمان على تعليق حدود الاقتراض الدستورية للعام الثالث على التوالي لتمويل النفقات لتعويض تأثير أزمة فيروس كورونا.

وقال شولتس اليوم السبت في تغريدة عبر تويتر: "لست مستعدا لخفض الإنفاق الاستثماري وتعريض مستقبل بلادنا للخطر".