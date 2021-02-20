العنانى وحنفى يفتتحون المقر الدائم لعمل اختبار PCR للسائحين بمدينة الغردقة

لقاءات مكثفة مع مستثمر ى البحر الاحمر لبحث آليات دعم القطاع لمواجهة كورونا

انتهت جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الاحمر برئاسة الخبير السياحى كامل ابوعلى من تجهيز مقر دائم علي مستوي يليق بسمعة السياحة بالبحر الاحمر لعمل اختبار PCR للزائرين السياح لمدينة الغردقة

يأتى ذلك في اطار التعاون الدائم بين الجمعية و اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر و وزير السياحة والاثارالدكتور خالد العناني.

صرح بذلك تامر نبيل امين عام جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر

وقال نبيل ان محافظ البحر الاحمر ووزير السياحة قاما اليوم بافتتاح المقر الدائم لعمل اختبار PCR للزائرين السياح لمدينة الغردقة ..مشيرا الى ان الوزير سيعقد لقاء مع المستثمرين اليوم بمدينة الغردقة وغدا بمدينة مرسي علم للتواصل مع المستثمرين والوقوف علي اخر تطورات الوضع السياحي والتاكيد على دعم القطاع السياحى في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا

كان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قد عقد الاسبوع الماضى اجتماعا مع نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بحضور أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، لمناقشة آليات دعم القطاع السياحى في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، وذلك من منطلق التكامل وتضافر الجهود بين الحكومة والبرلمان والقطاع السياحي.

وتم خلال اللقاء مناقشة آليات دعم القطاع وتحفيز عودة السائحين، وتفعيل قرارات مجلس الوزراء لدعم القطاع مثل استمرار إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعلياً في الأنشطة الإنتاجية والخدمية في المجالات السياحية والفندقية من الضريبة العقارية حتى ٣٠ إبريل ٢٠٢١.

كما تم خلال الاجتماع التواصل مع محمد سعفان وزير القوى العاملة بشأن التنسيق لصرف الإعانة المقررة من صندوق الطوارئ بوزارة القوي العاملة، للدفعتين الرابعة والخامسة للعاملين بالقطاع السياحي نتيجة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما تم أيضاً التواصل مع وزراء الكهرباء والمالية والتضامن الاجتماعي بشأن عدد من التسهيلات الخاصة بدعم القطاع.