 مدير الإسكان الاجتماعي: نجحنا في تسليم 350 ألف وحدة للأسر حتى الآن - بوابة الشروق
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مدير الإسكان الاجتماعي: نجحنا في تسليم 350 ألف وحدة للأسر حتى الآن

هديل هلال
نشر في: السبت 20 فبراير 2021 - 9:33 م | آخر تحديث: السبت 20 فبراير 2021 - 9:33 م

قالت المهندسة مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن الدولة ملتزمة دستوريًا بتوفير حق السكن لكل مصري، مشيرة إلى أن الصندوق نجح في تسليم 350 ألف وحدة للأسر حتى الآن.

وأضافت عبدالحميد، خلال لقاء لبرنامج «مانشيت»، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن الإسكان الاجتماعي معني بتوفير الوحدات لمنخفضي ومتوسطي الدخل بشروط ملائمة، مؤكدة أن الدولة تقدم صورًا عديدة من الدعم من خلال البرنامج.

وأشارت إلى أن البرنامج لم يلقَ قبولًا من المواطنين عند إطلاقه منتصف عام 2014، مؤكدة أنه حاز ثقة المواطن الآن، وخاصة أن عدد المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية ضمن الإعلان الـ14 «سكن لكل المصريين» بلغ 312 ألف مواطن حتى الآن.

وأوضحت المدير التنفيذي للصندوق أن البرنامج يعمل على توفير المسكن الملائم والخدمات بشروط سهلة، مؤكدة أن «التعامل يكون من خلال البنوك، إضافة إلى أن الأمر لا يحتاج واسطة».

وذكرت أن الوحدة مدعومة بـ100% من ثمنها، متابعة أن البرنامج له مردود كبير على المدن الجديدة ويتوافق مع توجه الدولة في زيادة المعمور وتقليل الضغط عن المدن القديمة.


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