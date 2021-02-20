أمريكا: نجم نيجيري على تطبيق إنستجرام ساعد كوريا الشمالية في جريمة قرصنة

قال مسؤولون أمريكيون، إن أحد المشاهير النيجيريين على موقع إنستجرام ساعد قراصنة كوريين شماليين في غسل أموال مسروقة من بنك مالطي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأوضحت وزارة العدل يوم الأربعاء الماضي، أن رامون أولورونوا عباس لعب دورا داعما في عمليات الاحتيال الإلكترونية التي ارتكبها 3 مبرمجي كمبيوتر متهمين بسرقة أكثر من 3ر1 مليار دولار من النقد والعملات المشفرة.

ولدى عباس، المعروف على نطاق واسع باسم "هاشبابي" والمحتجز في الولايات المتحدة لحين محاكمته، 5ر2 مليون متابع على إنستجرام، حيث كان ينشر بانتظام صورا مع سيارات فاخرة أو على متن طائرات خاصة.

وقال جون ديمرز، مساعد المدعي العام الأمريكي، بعد الكشف عن لائحة الاتهام الموجهة إلى جون تشانج هيوك وكيم إيل وبارك جين هيوك، إن عملاء الدولة في كوريا الشمالية "هم أكبر لصوص بنوك في العالم".

وأفادت وزارة العدل الأمريكية يوم الأربعاء بأن 3 من مبرمجي الكمبيوتر الكوريين الشماليين دبروا سلسلة واسعة من الهجمات الإلكترونية، في محاولة لسرقة أكثر من 3ر1 مليار دولار من الأموال والعملات المشفرة من المؤسسات المالية.

ومن عام 2015 حتى عام 2019، حاول قراصنة الإنترنت سرقة أكثر من 2ر1 مليار دولار من البنوك في جميع أنحاء العالم، وفي عام 2014، اخترق المبرمجون شركة "سوني بيكتشرز"، في رد فعل على فيلم كوميدي يسخر من حكومة كوريا الشمالية.